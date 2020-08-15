صور.. رئيس "مياه مطروح" يتابع أعمال ضخ وصيانة 3 محطات تحلية بالرميلة

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، 3 محطات تحلية مياه البحر بمدينة مرسى مطروح، وهم الرميلة 1، والرميلة 2، والرميلة 3، وتابع سير العمل بالمحطات والمياه المنتجة، وأعمال صيانة طلمبات الضغط العالي بالورشة المركزية بالمحطة.

وقال "خالد"، اليوم، إن محطات تحلية مياه البحر الرميلة تضم ورشة صيانة مركزية لأعمال الصيانة، إضافة إلى أيد عاملة من مهندسين وفنيين ذو مهارة عالية فى أعمال صيانة محطات التحلية.

وأضاف أن محطات تحلية الرميلة تغذى مدينة مرسى مطروح بمياه الشرب، وتلبي احتياجات مطروح المدينة السياحية التى تستقبل سياح أجانب ومصطافين بأعداد كبيرة سنويا خاصة فى موسم الصيف.