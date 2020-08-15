الصين تختتم بنجاح اختبار حاملة مروحيات للعمليات البرمائية

اختتمت القوات البحرية الصينية، تجريب أول حاملة مروحيات عملاقة تزن 40 ألف طن في مياه منطقة هونونج زونجو في شنجهاي، وهي مركبة قتال برمائية أطلقت عليها الصين مسمى "تايب 075" تستوعب 30 مروحية هجوم قتالية وعربات نقل جند مدرعة برمائية للإنزال الشاطئي.

كما تستوعب حاملة المروحيات الصينية العملاقة، إيواء ونقل مئات من الأفراد المقاتلين على متنها وبها مستشفى عائم متكامل التخصص.

وقال موقع جنوب الصين لأخبار الدفاع المتخصص في الشأن العسكري: جرى تطوير حاملة المروحيات الصينية العملاقة في أرصفة الترسانة الوطنية الصينية في شنجهاي، وجرى تدشينها في المياه المفتوحة في أبريل 2020 وبدأت اختباراتها التجريبية هذا الشهر.

وأعلن الموقع اختتام تلك الاختبارات، اليوم، فيما أشارت، الدراسات الفنية لحاملة المروحيات الصينية العملاقة الجديدة إلى قدرتها على نقل مدرعات قتال رئيسية برمائية من طراز "زد – 20" و"زد – 8 " ولانشات الإنزال الخفيفة وعربات الجيب.

أما مروحيات الهجوم القتالية التى يستوعبها سطح الناقلة الصينية العملاقة فهى من طراز "كا – 28 " و"كا – 27"، القادرة على اصطياد وتعقب وإصابة الغواصات في المياه العميقة بكفاءة.

وسبق للصين إنتاج حاملات مروحيات وقتال برمائية مماثلة أقل حجما من طراز "تايب – 71" وتصل زنتها إلى 25 ألف طن، وتعد الناقلة الجديدة"تايب – 75 " نسخة مطورة و مكبرة منها.