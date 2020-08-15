رئيس منطقة مطروح يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة

هنأ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الدكتور محمد حلمي، أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة بشعبتيها العلمي والأدبي.

وأعرب "حلمى"، اليوم، عن سعادته لهذا التفوق الذى جاء نتيجة الجد والاجتهاد والعزيمة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها البلاد.

وتوجه الدكتور محمد حلمي بالشكر والتقدير لأسر الطلاب على رعايتهم لأبنائهم حتى تفوقوا، وتكللت مجهوداتهم بالتفوق والنجاح متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى المرحلة الجامعية.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك فى هذا النجاح والتفوق من مديرى المراحل التعليمية والإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين والمعلمات، ولجهودهم فى إنجاح العملية الامتحانية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتأمين الطلاب ورعايتهم فى ظل جائحة كورونا.