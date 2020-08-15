بومبيو يوقع على اتفاقية نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا

وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع البولندي ماريوس بوشاشتاك، اليوم، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، في إطار تمهيد الطريق لإعادة انتشار القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

وقال الرئيس البولندي أندجي دودا، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، "هذا الاتفاق سيكون بمثابة ضمان ممتد، ففي حالة وجود تهديد سيقف جنودنا كتفا إلى كتف إنها ستخدم أيضا تعزيز الأمن في البلاد الأخرى التي تقع في شرق أوروبا"، وفقا لما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف دودا، أن الاتفاقية تعتني بجوانب أخرى من التعاون البولندي - الأمريكي مثل مجال الاستثمار والتجارة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان رسمي، أن الاتفاقية الموقعة هي نتاج أشهر من المفاوضات مع بولندا، قائلا: "إن الاتفاقية ستعزز تعاوننا العسكري وستزيد من التواجد العسكري الأمريكي في بولندا بهدف تعزيز قدرة الردع لدى حلف الناتو، وتعزيز الأمن الأوروبي كما ستساعد في ضمان الديمقراطية والحرية والسيادة".

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إلى أن نحو 500ر4 جندي أمريكي موجودون بالفعل في بولندا، إلا أنه سيجري نشر 1000 جندي آخر بناء على قرار ثنائي بين البلدين اتُخذ العام الماضي.

وتأتي الاتفاقية الجديدة بالتزامن مع طلب ترامب الشهر الماضي بخفض أعداد القوات الأمريكية في ألمانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية على إثرها سحب نحو 12 ألف جندي ونشر 5600 منهم في دول أخرى داخل أوروبا، من بينهم بولندا.

وسيجري نقل العديد من القيادات العسكرية الأمريكية من ألمانيا، بما في ذلك المقرات الخارجية للفيلق الخامس للجيش الأمريكي، إلى بولندا العام المقبل.