ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في أستراليا إلى 379 حالة

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم، تسجيل 303 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا المستجد، ليبلغ إجمالي أعداد الوفيات بالفيروس 379 حالة.

وجرى فرض قيود صارمة على المقيمين في ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يجري فرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا، كما أن ارتداء الكمامة إلزامي.