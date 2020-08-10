أستراليا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ بداية الجائحة

سجلت أستراليا، أعلى حصيلة وفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال يوم واحد منذ بداية الجائحة.

حيث شهدت ولاية فيكتوريا، 19 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، في أعلى حصيلة يومية لها، لتتجاوز حصيلة الوفيات على مستوى البلاد حاجز الـ300 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ومع ذلك سجلت الولاية، التي دفعها التزايد الكبير في أعداد الإصابات بكورونا المستجد إلى العودة للإغلاق، 322 إصابة جديدة، في أقل حصيلة يومية خلال 12 يومًا، وسط آمال بأن تستقر أعداد حالات الإصابة بالفيروس في فيكتوريا أخيرًا بعد شهر من التصاعد السريع، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية في نسختها الإلكترونية اليوم.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، التي تتزايد فيها إصابات الفيروس أيضا، 14 إصابة جديدة، حيث ارتفع عدد الإصابات المرتبطة بمدارس مدينة سيدني.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، عن تعازيه لأسر ضحايا كورونا المستجد في ولاية فيكتوريا، وقال إن أكثر من 300 أسترالي حتى الآن، راحوا ضحية لكورونا المستجد.

وأشار موريسون، إلى أن هذا الارتفاع في الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد، يعكس الوضع القائم منذ عدة أسابيع، مؤكدا أن العمل مستمر لمواجهته.

وسجلت أستراليا حتى اليوم، 21397 إصابة بالفيروس التاجي، منها 8392 حالة نشطة حاليا، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء 313 حالة وفاة، بحسب بيانات أوردتها صحيفة "ذي إيدج".