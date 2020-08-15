أفغانستان: مقتل 9 أفراد من قوات الأمن في هجوم لـ"طالبان"

لقي 9 أفراد من قوات الأمن الأفغانية على الأقل حتفهم في هجومين شنتهما حركة "طالبان" الإرهابية في محافظتي "أوروزجان" و"بجلان"، حسبما أعلنته الشرطة في كلتا المحافظتين.

وذكرت قناة "طلوع" الباكستانية، اليوم، أن الاشتباكات بين الجانبين في بجلان وقعت على طريق "كابول ـ بجلان" السريع وطريق "بجلان-سامانجان" السريع بالقرب من قاعدة عسكرية ووحدة خاصة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة 4 أخرين، مشيرة إلى أن المحافظة كانت قد واجهت عددا من الاشتباكات في "بجلان" خلال الشهر الماضي.

وفي جنوبي أفغانستان، أعلن المتحدث باسم حاكم محافظة "أوروزجان"، زلقاي عبادي، مقتل 5 من قوات الأمن وإصابة 5 أخرين في الهجوم الذي وقع في ضواحي مدينة "تارينكوت" بوسط المحافظة. وأشارت الشبكة، إلى أن الهجومين وقعا مساء أمس الجمعة.

وتأتي هجمات طالبان، بالتزامن مع بدء الحكومة الأفغانية في الإفراج عن 400 سجين من الأعضاء البارزين الخطرين في الحركة المتطرفة،؛ حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ اتفاقية للسلام لإنهاء الصراع القائم بين طالبان والحكومة الأفغانية منذ أكثر من 17 عاما.

وكان قد وصف الرئيس أشرف غني بأن عملية الإفراج عن هؤلاء المساجين "خطيرة"، لكنها "ضرورية" تجاه المضي قدما في عملية السلام.