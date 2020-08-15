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الهجرة العراقية: غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الإمكانيات

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(أ.ش.أ)
05:32 م | السبت 15 أغسطس 2020
الهجرة العراقية: غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات

الهجرة العراقية: غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم، عن أن غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الإمكانيات المالية، مشيرة إلى أن هناك دعمًا لعودة النازحين من المدن بنفس آليات إعادتهم من المخيمات.

وأضافت الوزارة العراقية، أن "عدد العائلات النازحة العائدة إلى مناطقها بلغ نحو 450 ألف عائلة"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

 وأكدت الهجرة العراقية، أن "أعداد النازحين حاليًا داخل المخيمات تبلغ نحو 59 ألف عائلة في عموم العراق".

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