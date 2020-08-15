"دعم الشرعية" يدمر طائرات "مفخخة" بدون طيار أطلقها الحوثيون

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من العاصمة صنعاء، حيث جرى اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الخميس الماضي عن نجاح قوات التحالف المشتركة في اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف مساء نفس اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأكد العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.