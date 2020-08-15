الجزائر تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا بالعاصمة

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا بالجزائر العاصمة.

وذكر الدرك الوطني التابع للجيش الجزائري، في بيان، أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة بالجزائر العاصمة، أمس الجمعة، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر وتوقيف 17 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 عاما، كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية وكان يقودهم 7 أشخاص منظمين لرحلة الهجرة غير الشرعية على من قارب صيد ذي قوة دفع عالية.

وأوضح الدرك الوطني، أن التحقيقات أظهرت أنهم كانوا بصدد مغادرة البلد بطريقة غير شرعية عبر البحر، كما اعترفوا بكل الإجراءات التحضيرية التي باشرها مدبرو العملية منذ أيام.

وأشار الدرك الوطني، إلى أنه بعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيجري تقديم عناصر الشبكة، وعلى رأسهم مدبرو رحلة الهجرة غير الشرعية للجهات القضائية المختصة.