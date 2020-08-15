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محمود مسلم

التعاون الإسلامي تعتمد مساعدات لمشروعات تعليمية واجتماعية في اليمن

كتب:

(أ.ش.أ)
05:17 م | السبت 15 أغسطس 2020
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات لصالح مشروعات تعليمية واجتماعية في اليمن، وذلك عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، إن المساعدات التي سلمها المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبدالله الخزيم شملت مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.

وتأتي هذه المساعدات التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.

 

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