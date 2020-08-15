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محمود مسلم

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا داخل الجيش الأوكراني إلى 401 حالة

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(أ.ش.أ)
05:33 م | السبت 15 أغسطس 2020
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

أعلنت القوات الطبية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع حصيلة إصابات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية إلى 401 حالة بعد تسجيل 35 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالقوات الطبية، في بيان أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية سجلت 401 حالة إصابة بالوباء بين صفوفها منذ بدء تفشي كورونا المستجد إلى الآن.

وسجلت أوكرانيا، 1847 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 89719 حالة على مستوى البلاد.

ووفقا للبيانات الصادرة عن نظام رصد عدوى فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن والدفاع الوطني، أنه جرى تسجيل 33 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات التي سجلتها البلاد إلى 2044 حالة وفاة منذ بداية تفشي المرض، بالإضافة إلى شفاء 633 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

 

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