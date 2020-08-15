انفجار سيارة مفخخة في كندا.. وانتشار وحدة المتفجرات لتأمين المنازل

قالت شبكة "سي بي سي" الكندية، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام محكمة في "كيتشنر"، في وقت رجحت الشرطة أن تكون السيارة كان بها عبوة ناسفة.

وأسفر الانفجار عن مقتل شخص واحد، فيما تطايرت ألسنة لهب وشظايا في المنطقة المحيطة، حيث انفجرت السيارة بعد يومين من تواجدها في أحد الشوارع.

ولفتت الشبكة الكندية إلى أن السلطات تحقق حاليًا في هوية الشخص الذي يمتلك تلك السيارة، مشيرة إلى أن السلطات نشرت وحدة للتخلص من المتفجرات في هذه المنطقة كإجراء احترازي.

كما تساعد الوحدة الشرطة الكندية في تأمين المساكن المحيطة، بموقع انفجار السيارة.

كانت السيارة متوقفة أمام محكمة منطقة واترلو في شارع ديوك.