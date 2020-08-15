الخطوط الجوية التركية تخسر 4 مليارات و257 مليون ليرة في 6 أشهر

بلغ إجمالي خسائر الخطوط الجوية التركية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، نحو ملياري و234 مليون ليرة تركية، لتحقق إجمالي خسائر يقدر بـ4 مليارات و257 مليون ليرة تركية في 6 أشهر، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "بولد ميديا" التركي، إن الخطوط الجوية التركية حققت خسائر كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 4 مليارات و257 مليون ليرة تركية، وذلك بسبب استمرار تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وأكد الموقع، أن خسائر الشركة قد تخطت كل التوقعات، كما انخفضت مبيعات خطوط الطيران التركية في الربع الثاني من العام بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ إجمالي مبيعات الشركة في النصف الأول من العام 21 مليار و500 مليون ليرة تركية.

وأعلنت الشركة التركية، أن إجمالي أرباحها بلغ 133 مليون ليرة تركية في الربع الثاني من العام الجاري، بينما بلغ صافي الخسارة نحو مليار و120 مليون ليرة تركية في الربع الثاني.

كما انخفضت نفقات الركاب في الربع الثاني من عام 2020، بسبب انتشار كورونا المستجد ولكن ازدادات عائدات البضائع في الخطوط الجوية التركية بنسبة 90% من حيث القيمة الدولارية، أما عائدات المسافرين فانخفضت بنسبة 96%، وكذلك تراجعت العائدات الفنية بنسبة 61%،

جدير بالذكر، أن الخطوط الجوية، التي ألغت الرحلات الداخلية والدولية في أبريل ومايو من العام الجاري مع تصاعد تفشي الوباء، كانت قد استأنفت العمل في يونيو الماضي.