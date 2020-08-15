بعد 8 سنوات.. الحكم بإعدام 3 والمؤبد لـ8 في قضية ثأر "البشعة" بقنا

بعد 8 سنوات اسدلت محكمة جنايات قنا، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود عيسي، الستار على قضية "البشعة".

قضت المحكمة بالإعدام شنقًا على 3 متهمين والمؤبد ل 8 آخرين بتهمة قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة لخلافات ثأرية في قنا.

تعود أحداث مذبحة "البشعة" إلى يوم 25 فبراير من عام 2012 عندما وجهت نيابة قنا إلى 11 شخصا من عائلة واحدة تهمة الشروع في قتل محمد.م.ع، بسبب وجود خلافات ثأرية بقرية الحجيرات في قنا.

كان المتهمون قد نفذوا مذبحة الطريق الصحراوي قنا- سفاجا بعدما توفي أحد شباب عائلة جلال في الحجيرات ، واتهم أفرادها عائلة آخرى ، واحتكموا إلى ما يسمى "بالبشعة" في محافظة الإسماعيلية لتبرير الطرف الأخير عائلة "سقاو" نفسه من الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث وقتها أن المجني عليهم الخمسة قد اصطحبهم شخص من عائلة جلال يدعى سعيد جلال والد القتيل الذي اتهم فيه أفراد عائلة سقاو، إلى محافظة الإسماعيلية، للقيام باختبار "البشعة"، وأثناء سيرهم على الطريق الصحراوى بالكيلو 27، استوقف سعيد جلال السيارة بحجة أنه تعب من الطريق، ليفاجئ المجني عليهم بأقاربه يطلقون عليهم النارليلقومصرعهم.