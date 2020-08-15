برلماني: مناقشات قانون مخالفات البناء أمس الأول جرت أمام الجميع

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان أجرى جلسة استطلاع ومواجهة أول الخميس، وصدق عليها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بخصوص قانون مخالفات المباني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم في قناة "دي إم سي"، أن هذه الجلسة حضرها النواب من مختلف المحافظات ونقابيون وخبراء ومواطنين من مختلف فئات الشعب، لمواجهة الحكومة ممثلة في المحافظين والوزراء وقيادات الوزارات المعنية بالإشكاليات التي تخص هذا الأمر، مثل إشكاليات التطبيق وإشكاليات المدة وإشكاليات التسعير الذي فيه قدر من المبالغة ببعض الوحدات وفلسفة التشريع نفسه ومبتغاه.

وتابع أن كل هذه المناقشات كانت تحت سمع وبصر الجميع، وجرى الانتهاء إلى قناعات معينة تؤسس لمرحلة تصحيح أوضاع إذا كانت هناك أوضاع خاطئة.

وأشار إلى أنه جرى تحديد المسؤوليات في هذه الجلسة، حيث تبين أن وزارة الإسكان هي من أصدرت القانون واللائحة التنفيذية ومشكل لجنة بتكليف من مجلس الوزراء للرد على استفسارات التنفيذيين، أما من هم مختصون بالتطبيق والتنفيذ فهي المحافظات والجهات المحلية والمحليات.