"التعليم العالي": 149685 إجمالي طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العام الدور الأول 2020، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، المقرر إنطلاقها 22 أغسطس الجاري.

وقررت الوزارة فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلابالشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165الإجمـــــــــالي 149685