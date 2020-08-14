المشرف على التنسيق: "الفنون والإعلام" تتصدران رغبات اختبارات القدرات

كشف السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كليات "الفنون الجميلة والإعلام والفنون التطبيقية" تتصدر حالياً التسجيل لاختبارات القدرات من قبَل طلاب الثانوية العامة 2020، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال الاختبارات حتى الآن .

وأوضح "عطا"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن آخر موعد للتقدم وأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لاختبارات القدرات 20 أغسطس الجاري، لافتًا إلى أنه لن يتم التسجيل لاختبارات القدرات مرة أخرى بعد هذا الموعد.

وطالب "عطا" جميع الطلاب بسرعة التقدم لحجز موعد إجراء الاختبارات بالكليات المخصص لها اجتياز اختبارات قدرات كشرط أساسي للالتحاق بها، مؤكدًا أن عملية التسجيل وأداء الاختبارات تسير بصورة طبيعية منذ بدء التسجيل لها 6 أغسطس الماضي وانطلاقها 8 أغسطس الماضي بمختلف الكليات.