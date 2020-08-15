دبلوماسي سابق يدعو لتكرار زيارة رئيس الوزراء للسودان أكثر من مرة

قال السفير إبراهيم الشومي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إنَّ زيارة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى السودان هي زيارة مهمة، ويجب أن تكرر أكثر من مرة من الجانبين، لاقتًا إلى أنَّ التنسيق بين الجانبين في كل النواحي الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية شيء مهم.

وأضاف "الشومي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ الشعبين المصري والسوداني يربطهما روابط تاريخية طويلة ونسب ومصاهرة حقيقية وليس بالمصطلح العام، حيث أنَّ مصلحة السودان من مصلحة مصر والعكس، وزيارة رئيس الوزراء للسودان مهمة وسيكون لها آثار مهمة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إل أنَّ الجانب السوداني يعاني من مشكلات اقتصادية عديدة، ومن الضروري تدخل الجانب المصري للوصول إلى حلول لتلك المشكلات القائمة منذ سنوات.

وتابع: "السودانيون ينتظرون من مصر الكثير، كما أن مصر تستطيع مساعدة السودان في الوضع الداخلي والخارجي خاصة حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحتى يحصل السودان على مساعدات دولية لإنقاذ الموقف الاقتصادي الخطر هناك".