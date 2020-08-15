ممثل الصحة اللبنانية: مصر سبّاقة دائما في دعم ومساعدة شعبنا

قال المدير العام لوزارة الصحة اللبنانية الدكتور فادي سنان، إن مصر لطالما كانت دائما ولا تزال سبّاقة في دعم لبنان وشعبه والوقوف إلى جانبه في كافة المحن والأزمات، مُثمنا حرص القيادة السياسية المصرية على إرسال فرق أطباء متخصصين وكذلك المستلزمات الطبية والجراحية والدواء، للمساهمة في دعم ومساندة الشعب اللبناني حتى يتمكن من تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرا.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به سنان لوكالة أنباء الشرق الأوسط، والذي ترأس وفد وزارة الصحة خلال مراسم استقبال طاقم الأطباء والجراحين المصريين الذين وصلوا اليوم إلى لبنان، للمشاركة في عملية علاج جرحى ومصابي انفجار بيروت.

وقال سنان: "باسمي وباسم الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد لفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، على دعمهم وجهدهم الكبير الذي يضطلعون به على مدار الساعة في دعم لبنان ومساندته في مواجهة هذه المحنة الصعبة".

وأشار إلى أن مسارعة مصر إلى إغاثة لبنان عقب ساعات قليلة من وقوع انفجار الميناء البحري لبيروت، ليس أمرا مستغربا من مصر التي تقف دائما إلى جوار الشعب اللبناني في مختلف الأزمات، في ضوء ما يجمع الشعبين الشقيقين من أواصر قوية وعلاقات تاريخية.

وأضاف سنان، أن مصر ومنذ عام 2006 قامت بإنشاء مستشفى ميداني "المركز الطبي الاستشفائي المصري" في قلب العاصمة بيروت، لتقديم مختلف الخدمات الطبية والعلاجية والدوائية المتميزة وبصورة مجانية لكافة المترددين عليه، وأنها حرصت على استمرار عمل المستشفى لسنوات طويلة لخدمة أبناء بيروت ممن يعانون ظروفا معيشية واقتصادية صعبة وكذلك جميع من يتواجدون على الأراضي اللبنانية دون استثناء.

وقال سنان: "نحن نُثمن عاليا المبادرة المصرية بإقامة جسر جوي بصورة عاجلة بين القاهرة وبيروت لسرعة تقديم المساعدات، لاسيما العلاجية والطبية والدوائية، فلبنان يمر بكارثة إنسانية كبيرة جراء الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري، والذي أسفر عن تضرر العديد من المستشفيات وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى على نحو مثّل ضغطا هائلا على المنظومة الطبية والعلاجية اللبنانية".

مسؤول طبي لبناني: نقدر المساعدة المصرية في علاج جرحى انفجار بيروت

من جانبه، أعرب رئيس المركز الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" الدكتور حسن ملاح، عن تقديره واعتزاز الشعب اللبناني برمته، للدعم والمساعدات الكبيرة التي تقدمها مصر إلى لبنان حتى يتجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، لا سيما في ما يتعلق بالمساهمة في علاج جرحى ومصابي الانفجار.

وقال ملاح، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركته في استقبال طاقم الأطباء والجراحين المصريين الذين وصلوا إلى بيروت صباح اليوم للمساهمة في جهود علاج الجرحى والمصابين جراء انفجار ميناء بيروت البحري، إن المساعدات المصرية، لا سيما في الجوانب الطبية والعلاجية، والاهتمام بإرسال طاقم من كبار الأطباء والجراحين، تمثل أهمية كبرى ودليلا على أواصر التعاون والمحبة القوية بين مصر ولبنان وشعبي البلدين الشقيقين.

وأضاف ملاح، "ليست هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها لبنان مساعدات طبية، فالمركز الطبي الاستشفائي المصري في بيروت (المستشفى المصري) يقدم خدماته الطبية والعلاجية المتميزة، وبصورة مجانية، منذ قرابة عام بشكل متواصل لكافة أبناء الشعب اللبناني وجميع من يتواجدون على الأراضي اللبنانية"، منوها بوقوف مصر، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب الدولة والشعب اللبناني في محنته الراهنة، ليس أمرا جديدا أو بالمستغرب، في ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأشار رئيس المركز الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي، إلى وجود جانب إيجابي آخر في المساعدات التي تقدمها مصر، يتجاوز الدعم المادي، والمتمثل في الحرص المصري على استمرار التواصل بين الأشقاء.

ووصل طاقم مكون من 21 طبيبا من كبار الأساتذة والجراحين بكليات الطب بالجامعات المصرية، صباح اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمساهمة في تقديم العلاج للمصابين والجرحى جراء الانفجار المدمر الذي وقع قبل نحو 10 أيام بميناء بيروت البحري وتسبب في وقوع نحو 6 آلاف مصاب.

وجاء وصول هذا الطاقم الطبي، والذي سيقدم خدماته الطبية والعلاجية مجانا من داخل مركز الرعاية الصحية التابع لجامعة بيروت العربية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساندة للشعب اللبناني الشقيق، عبر جسرين جوي وبحري يتضمنان مساعدات طبية وغذائية وإغاثية ومواد للبناء وإعادة الإعمار، حتى يتمكن من تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة بيروت.