5 مليارات دولار صادرات متوقعة للصناعات الكيماوية بنهاية 2020

أكّد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنَّه في ظل استمرار استقرار أوضاع الإنتاج والتجارة الخارجية في البلد وحرص الحكومة على توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الطارئة، وانتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الأعباء من خلال صندوق تنمية الصادرات والإعلان للمصانع عن أسعار جديدة عادلة للطاقة فإنَّه من المتوقع ألا تقل قيمة الصادرات من الصناعات الكيماوية بنهاية عام 2020 عن 5 مليارات دولار.

وكان تقرير للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أشار إلى أنَّه وفقًا لتقرير مستودع بيانات وزارة الصناعة والتجارة التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلغت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2020 ما قيمته 2432 مليون دولار.

وأوضح أنَّه كان قد سبق للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أخطرت المجلس في يوليو 2019، أنَّ إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير إلى يونيه 2019 بلغت ما قيمته 2419 مليون دولار إلا أنَّها عادت وأخطرت المجلس فى يوليه 2020، أنَّ إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة نفسها المشار إليها بلغت ما قيمته 2901 مليون دولار بزيادة قيمتها 482 مليون دولارعن ما سبق أن أعلنت عنه.

وأضاف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنَّ تعديل البيانات يحدث دائما بعد تجميع ومراجعة الإحصاءات والأرقام كاملة من جميع المنافذ الجمركية.

وذكر أنَّه إذا كانت الهيئة خطرت المجلس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيه 2020 بلغ ما قيمته 2432 مليون دولار، فإنَّه بعد إعادة التجميع والحصر الكامل للإحصاءات والبيانات لن تقل قيمة الصادرات عن 2700 مليون دولار، أي أن الانخفاض لن تزيد نسبته على -7%.

ووفقًا للتقرير فإنَّه إذا كان مستودع المعلومات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سبق وأعلن ان صادرات قطاع الصناعات الكيماوية الفترة يناير إلى يونيه 2019 بلغت ما قيمته 2.9 مليار دوالر وصلت فى نهاية عام 2019 الى ما قيمته 5.5 مليار دوالر .

وحسب التقرير، طالما أعلن أنَّ قيمة صادرات القطاع الفترة يناير إلى يونيه 2020 بلغت ما قيمته 2.4 مليار دولار فإنَّه من المتوقع وبعد تعديل هذا الرقم لن تقل قيمة الصادرات بنهاية عام 2020، على 5 مليار دولار وسجلت صادرات شهريونيو بالمليون دولار نحو 382مليون دولار بنسبة تراجع تبلغ 16% عن الشهر لعام 2019.

وجاءت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط في المرتبة الأولى من حيث قيمه الصادرات مسجله صادرات تقدر بنحو 809 ملايين دولار وفي المرتبة التالية: جاءت صادرات الأسمدة بقيمة 725.4مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت المنتجات الورقية والكرتون بقيمه بلغت 242.5 مليون دولار، تليها الكيماويات غير العضوية بقيمة 141 مليون دولار.