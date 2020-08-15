"الصحة العالمية": لا يوجد لقاح لعلاج "كورونا" حتى الآن

رغم إعلان روسيا بدء إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا باسم «سبوتينيك فى»، أكدت «الصحة العالمية» فى تصريحات على لسان الدكتورة رنا الحجة، مديرة البرامج فى المنظمة، أمس، عدم وجود لقاح فى العالم فعال بنسبة 100% للوقاية من كورونا، مشيرة إلى أن «اللقاح الروسى دخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ضمن قرابة 7 لقاحات فى كل دول العالم».

وأضافت: «نتواصل مع كل الخبراء عالمياً بشأن تطوير لقاحات كورونا للاطمئنان على عدم وجود أعراض جانبية، وتتطلب التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة اختبار اللقاح على آلاف المتطوعين وفق معايير دقيقة»، مشيرة إلى وجود كثير من المعايير المعتمدة لإصدار ترخيص رسمى لاستخدام أى لقاح قبل متابعة الفاعلية والآثار الجانبية، ما يستلزم عدة أشهر.

تسجيل 22 حالة شفاء فى مستشفيات المنيا و8 مراكز تسجل "صفر إصابات" بالقليوبية

فى مصر، واصلت أعداد المتعافين الارتفاع، اليوم، مقارنة بأعداد الإصابات الجديدة، وسجلت مستشفيات العزل فى المنيا 22 حالة تعاف جديدة من كورونا، مقارنة بـ7 إصابات فقط، حسب مصادر طبية، أشارت إلى استمرار الانخفاض التدريجى والملحوظ فى أعداد الإصابات، لتصل إلى صفر فى عدد من المراكز، ولم تتجاوز الإصابات 70 شخصاً فى 14 مستشفى خلال أسبوع.

وسجلت 8 مراكز فى القليوبية «صفر إصابات»، اليوم، هى الخانكة، والعبور، والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، وقليوب، وقها، بينما لم يتجاوز عدد المصابين 10 أشخاص فى مراكز طوخ وبنها وكفر شكر، وقال الدكتور أحمد سعيد خيامى، مدير مستشفى قها للعزل، إن «المستشفى يوجد داخله 9 مصابين فقط حالياً»، مشيراً إلى استقبال المستشفى 857 مصاباً منذ بدء الجائحة، وبلغ عدد المتعافين 742 حالة.

ولأول مرة منذ انتشار الجائحة، أعلن مستشفى القناطر الخيرية المركزى عن خروج آخر مصاب بكورونا بعد تعافيه، ليصبح ثالث مستشفى فى المحافظة يسجل «صفر إصابات» بعد «بنها التعليمى» و«الخانكة المركزى»، وقال الدكتور عمرو مصطفى، مدير المستشفى، إن «عدد الحالات التى تم التعامل معها فى المستشفى بلغ 594 إصابة منذ يوم 10 يونيو إلى 31 يوليو الماضيين».

شفاء 15 مصاباً فى بنى سويف

وقالت مصادر فى مديرية الصحة بالمنوفية إن 280 مصاباً بكورونا من الأطقم الطبية تعافوا بنسبة شفاء تتجاوز 70%، مؤكدة استقرار الوضع الوبائى فى المحافظة، فيما أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تسجيل 15 حالة تعاف جديدة فى مستشفى الفشن المركزى، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وكشف بيان لمديرية الصحة بالغربية عن تعافى 28 مصاباً فى 11 مستشفى على مستوى المحافظة، وشدد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية للأطقم الطبية، مشيراً إلى أن «الأدوية والبرامج العلاجية لحالات العزل الصحى المنزلى متوفرة، كما يتم الدفع بفرق الترصد والتثقيف ومكافحة العدوى لتوعية المواطنين بأخطار الاختلاط، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى».

وتوفيت ممرضة فى قسم النساء والولادة بمستشفى العبور للتأمين الصحى فى كفر الشيخ، اليوم، إثر إصابتها بكورونا بعد نقلها إلى مستشفى العزل فى بلطيم، وقالت مصادر طبية إن «مستشفى العزل فى بلطيم يواصل استقبال المصابين، بعدما كان على وشك الإخلاء التام، والعودة إلى استقبال الحالات من مختلف التخصصات».

3 مصابين فقط فى "عزل مطروح" و17 مصاباً يتلقون العلاج فى مستشفى النجيلة

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى حميات مطروح، عن خروج حالتين بعد شفائهما من كورونا، بينما ما زالت 3 حالات أخرى قيد العزل، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن» أن حالة المصابين الثلاثة مستقرة، وتخضع جميعها للعلاج والمتابعة من الفريق الطبى، وقال الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى عزل النجيلة، إن 17 مصاباً يتلقون العلاج فى المستشفى حالياً.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن لجان المتابعة الميدانية المنتشرة فى مداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكّلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواقف سيارات الأجرة، ضبطت 59 سائقاً مخالفاً لقرار الالتزام بارتداء الكمامات.

وفضّت رئاسة مركز ومدينة الحسينية سرادق عزاء فى عزبة الجامع التابعة للوحدة المحلية بسعود، لمنع التجمعات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، كما أزالت رئاسة مركز ومدينة بلبيس مسرحاً مجهزاً لإقامة حفل زفاف فى قرية أولاد سيف.