مدير برامج الصحة العالمية: الموجة الثانية من كورونا بدأت بعد عيد الفطر

قالت الدكتورة رنا الحجي، مدير البرامج في منظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا، تتعلق بعدد من العوامل، منها قدوم فصلي الخريف والشتاء، اللذين تزيد فيهما نسبة الأمراض التنفسية بشكل عام، حيث إن فيروس كورونا، نسبة الإصابة به تقل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "الحجي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه ياسمين سعيد، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الموجة الثانية من الفيروس، بدأت بعد عيد الفطر الماضي، وذلك بعدما استأنف عدد من الأشخاص حياتهم اليومية، بدون التمسك بالإجراءات التي نادت بها منظمة الصحة العالمية، حيث إنه حتى الآن، لم يتم تغيير الإجراءات الفعالة لعدم الإصابة بفيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحة أن كل الدول تحاول تفادي زيادة الإصابات والوفيات بين مواطنيها جراء الجائحة، وما زلنا في مرحلة الخطر بشأن الفيروس، الذي لن ينتهي إلا بعد ظهور لقاح ضده.

وأكدت أن كل الدول سعت إلى إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، مثل روسيا والصين، بينما حتى الآن، لم تنه أية دولة المرحلة الثالثة والحاسمة المساعدة في الجزم، بأن ذلك اللقاح فعال وآمن على الصحة، وهناك دول كثيرة تعمل على إنتاج لقاح للقضاء على فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن المنظمة لم تفقد الأمل في مواجهتها لفيروس كورونا، ولكن لا يوجد أي حل سحري للقضاء على فيروس كورونا، حيث إنه لم يتم القضاء على أي مرض حول العالم سوى بمرض واحد وهو "الجدري"، ولكن كل الأمراض المعدية الأخرى، عندما تكون جديدة تكون مناعة المواطنين ضدها ضعيفة.