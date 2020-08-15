محافظ الشرقية: قطع المرافق وإزالة فورية للمباني حال عدم التصالح

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك إقبالًا من المواطنين على التصالح في قانون مخالفات البناء ما يدل على زيادة الوعي، موضحًا أن هناك أناس ليس لديهم أي معلومات عن قانون التصالح، أو مد فترة التقدم، ولا يدركون خطورة عدم التقدم بطلب التصالح.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم الوصول إلى 40 ألف طلب تصالح من المواطنين في محافظة الشرقية، مشيرا إلى أن هناك حصرًا شاملًا تقوم به المحافظة للمباني المخالفة.

وأكد محافظ الشرقية، أن من لا يتقدم بطلب التصالح سيتم تطبيق قرار رئيس الحكومة عليه، وقطع المرافق، ومن ثم عمل إخلاء للمباني وبعدها التنفيذ الفوري للإزالات، مؤكدا أن المواطنين بدأوا الإقبال بكثافة بعدما لاحظوا جدية الدولة في تطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح أن هناك ميزة كبيرة للمتقدمين للتصالح، وهي تقنين الوضع وعدم ترك مشكلة لنفسه ولأولاده من بعده، وتأمين الخدمات في منزله، ولا تكون عرضة للقطع فيما بعد.