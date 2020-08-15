عزت العلايلي يٌفاجئ جمهوره: انتظروني في عمل سينمائي كبير قريبا

قال الفنان عزت العلايلي، إن علاقته بالوسط الفني جيدة، ويستعد الآن للمشاركة في عمل سينمائي كبير في الفترة المقبلة، رافضا الإفصاح عن تفاصيله، أو اسمه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

ونعى "العلايلي"، خلال المداخلة كلًا عن سناء شافع، والفنان سمير الاسكندراني، والفنانة القديرة شويكار، موضحًا أنه كان يتواصل بشكل مستمر مع الراحل سمير الاسكندراني، وعلاقته به أيضًا جيدة، وكذلك سناء شافع، موضحًا أنه كان ودوداً وقريبا من كل أحبائه.

وأشار الفنان القدير، إلى أن رحيل شويكار كان مؤثرًا للغاية، وكانت فنانة ودودة وقريبة من الجميع وشديدة البساطة، "دي سنة الحياة ولا يمكن لأى شخص الاعتراض على قضاء الله".