"ذي آدرس" تحقق مليار جنيه مبيعات تعاقدية بـ"ذا مارك"

حققت شركة «ذى آدرس» للتطوير العقارى مليار جنيه مبيعات تعاقدية للمرحلة اﻷولى بمشروع «ذا مارك» السكنى بمدينة القاهرة الجديدة، وتعاقدت الشركة مع شركة «جوود شيبرد للإنشاء والتعمير» للبدء فى تنفيذ المشروع.

وقال عمرو بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخطة التسويقية للشركة تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات بالمشروع، وحققت الشركة المستهدف خلال النصف الأول من العام الجارى، ورغم تداعيات كورونا فإن الشركة وضعت حلولاً تسويقية وخطط سداد ساهمت فى جذب العملاء المستهدفين وتتناسب مع القدرة الشرائية لراغبى الشراء. وأوضح بدر أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات للأجانب بالمشروع بنسبة 15% من إجمالى المبيعات المستهدفة، بالتزامن مع عودة الأنشطة والفعاليات فى القطاع العقارى تدريجياً. وأضاف أن الشركة بدأت فى أعمال التنفيذ فى المشروع وتعاقدت مع شركة «جوود شيبرد للإنشاء والتعمير» لتنفيذ الأعمال، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المخطط العام للمشروع قبل الطرح وبيع الوحدات فى سبتمبر 2019.