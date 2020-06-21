بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

وقع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون مع المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وذلك لتحفيز التمويل العقارى، وبحضور المستشار أسامة رجب المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، وهند فهمى رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.

جاء توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول اتساقاً مع رؤيته بشأن تحفيز السوق العقارية وتوفير المسكن الملائم لكل فئات المجتمع، وتماشياً مع توجهات الدولة التى تقوم بتقديم آليات تسهم فى تطوير السوق العقارية، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لفئة متوسطى الدخل بسعر فائدة متناقصة 8%، بالإضافة إلى منتج التمويل العقارى من بنك مصر الذى يتم التعامل به مع الفئات من خارج مبادرة البنك المركزى، وذلك وفقاً لأحكام السياسة الائتمانية المعمول بها فى البنك.

ويهدف هذا البروتوكول إلى وضع آليات وأطر للتعاون المشترك بين بنك مصر وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بغرض تيسير إجراءات التمويل العقارى على كل المتعاملين مع المطورين العقاريين من أعضاء الغرفة، وذلك باستحداث طرق عمل تتسم بالمرونة التى تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقارية المصرية، وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، بالإضافة إلى منح منتج التمويل العقارى من البنك للمتعاملين على كل مشروعات المطورين من أعضاء الغرفة والتى لا ينطبق عليها شروط المبادرة بما يخدم كل شرائح المواطنين لتحقيق النفع العام على كل أطراف منظومة التمويل العقارى.

كما يأتى توقيع البنك لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد فى مجال التمويل العقارى، حيث شارك البنك فى مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى، بهدف تعزيز قطاعى العقارات والإنشاءات من أجل محدودى ومتوسطى الدخل، وحرصاً من البنك على التسهيل على المتعاملين مع الأعضاء الفاعلين فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، وذلك باعتبارهم من الركائز الأساسية فى توفير مناخ استثمارى يلائم تطلعات السوق العقارية ككل.