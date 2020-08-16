"الآباء الفرنسيسكان": إجراءات احترازية أثناء الاحتفال بعيد العذراء

قال الأب ممدوح شهاب، رئيس دير الآباء الفرنسيسكان، إن عيد العذراء يأتي كونها هي إنسانة كباقي البشر وعاشت حياتها كخدمة للمشيئة الإلهية، وكافأها الله بأنه أصعدها نفسا وجسدا للسماء.

وأضاف "شهاب" خلال مداخلة له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العيد يؤكد أنه وفي حال عاش الجميع ببساطة وعدم الخوف والثقة والإيمان بالله كما عاشت العذراء فسيحدث ذلك للمؤمنين، موضحا أنه وعندما يكون هناك أي حالة وفاة في الكنيسة يسمي "ميلاد سمائي" وذلك لأن جميع المسيحيين مؤمنون بوجود ميلادين، الأول هو الميلاد في الدنيا، والثاني هو الميلاد السمائي.

وأكد أنه تم التشديد على جميع الحاضرين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء قدومهم إلى الصلاة، والنسبة المطلوبة سارت حاليا 50% من المصلين ويجب أن نحتفظ بهذا النظام، كما تم وضع علامات لكافة الحاضرين.