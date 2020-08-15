الأوقاف تحتفل بالهجرة الخميس وتعلن الانتهاء من خطة عودة صلاة الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف أنه ستحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعدد محدود من الحضور مع مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".

وأكد بيان الوزارة أن التكليف في إطار خطة وزارة الأوقاف في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.

وتابع بيان الوزارة، أن موضوع "مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع" فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.