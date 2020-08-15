التحفظ على 8 كلاب بكورنيش الإسكندرية لمخالفة ضوابط السير

شن حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة بطريق الكورنيش، لإزالة الإشغالات وتطبيق ضوابط اصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن شرطة الخيالة تحفظت على 8 كلاب خلال الحملة، وذلك لمخالفة أصحابها لقرار المحافظ رقم 498 لسنة 2020.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير واصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 1000 جنيه في حالة المخالفة، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، ومقودة بزمام بيد حائزها، فضلًا عن معلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.

وتتولى مديرية الطب البيطري تدبير أماكن الإيواء اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التي يجري ضبطها.

وقال حي المنتزه أول، أن الحملة أسفرت أيضًا عن إزالة كافة الإشغالات بمناطق ميامي والعيسوي وخالد بن الوليد بطريق كورنيش الإسكندرية.