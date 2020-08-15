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انطلاق الدورة التدريبية لمشروع "مودة" في الإسكندرية

كتب:

أسماء زايد ونجلاء فتحي
06:50 م | السبت 15 أغسطس 2020
نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي

نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي

انطلقت صباح اليوم من محافظة الإسكندرية، الورش التدريبية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"؛ لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة اللاتي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة، والدكتورة أميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية 2451 بالإسكندرية، وطارق جمال مدير مديرية التضامن بالإسكندرية.

ورحبت الدكتورة أميمة الشيخ، رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية 2451  بالإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وقالت إن هذا التعاون يأتي لتحقيق الهدف الأكبر للحفاظ على الأسرة المصرية من خلال مشروع مودة، وبالتالي الحفاظ على أمن المجتمع المصري وترابطه؛ لأن الأسرة هي المكون الرئيسي للمجتمع.

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