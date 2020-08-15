السعودية تحدد فترة التعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد

أعلن وزير التعليم السعودي، السبت، أنه سيجري استئناف الدراسة لجميع المراجل التعليمية في المدارس الحكومية السعودية عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الجديد، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير حمد بن محمد آل الشيخ في تصريحات بثتها قناة الإخبارية السعودية إنه وخلال تلك الفترة سيجري "تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي".

وأضاف أن الدراسة في الجامعات ومؤسسات التدريب التقني ستكون "عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية" وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأكدت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم.

كما شددت على ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتعليم التقني لإدارة عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة، وأهمية دور الأسرة وأولياء الأمور في استمرار ومتابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم.

وأضافت "هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمتدربين بعام دراسي حافل بالنجاح والتفوّق".

وسجلت السعودية ما يربو على 297 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.