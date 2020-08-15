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السعودية ترحب بتصنيف ليتوانيا لـ"حزب الله" منظمة إرهابية

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(وكالات)
11:22 ص | السبت 15 أغسطس 2020
وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية

رحبت السعودية بقرار ليتوانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراده إلى أراضيها، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن وزارة الخارجية السعودية نوهت بأهمية تلك الخطوة، التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأعلنت ليتوانيا، أمس الأول، تصنيفها لـ"حزب الله" اللبناني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وأصدرت قرارا بمنع دخول الأشخاص المرتبطين به إلى أراضيها، لمدة عشر سنوات.

ويجعل هذا القرار من ليتوانيا ثالث دولة أوروبية تدرج الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد بريطانيا وألمانيا.

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