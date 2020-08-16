عرض "سيد درويش" على مسرح محمد عبدالوهاب الشهر المقبل

يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا فى التاسعة والنصف مساء، المسرحية الاستعراضية "سيد درويش" على مسرح البالون بالعجوزة.

وعن العرض قال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية في بيان ، إنه يسلط الضوء على حياة الموسيقار سيد درويش، ويستعرض أهم المحطات الفنية فى حياته، إلى جانب التعرف على الشخصيات الفنية الهامة التى كان لها أكبر تأثير خلال مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن المسرحية ستعرض على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل .

البطولة للفنانين"محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب.

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.