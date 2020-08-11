لقاء سويدان تلفت الانتباه في دور "جليلة العالمة" بمسرحية "فنان الشعب"

تعيش الفنانة لقاء سويدان حاليا حالة نجاح فني على مسرح البالون، حيث تقوم ببطولة العرض المسرحي الجديد "فنان الشعب" أمام الفنان ميدو عادل الذي يجسد دور الموسيقار الكبير سيد درويش، خلال أحداث المسرحية من تأليف سيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.

وقالت لقاء سويدان إنها فخورة بهذا العمل الاستعراضي المهم وهي تجسد دور "جليلة العالمة" التي أحبها سيد درويش وتزوجها بالإسكندرية في بداية حياته الفنية، وقدم من أجلها وبإلهامها عددًا كبيرًا من أهم أغنياته مثل "يا عشاق النبي، وزوروني كل سنة مرة، وأنا هويت وانتهيت"، وغيرها من الأغنيات العاطفية الخالدة التي عاشت في وجدان الناس على مدى سنوات طويلة، كما أن هذا الدور قد سبق وقدمته النجمة الفاتنة هند رستم على شاشة السينما في فيلم "سيد درويش".

وأضافت "لقاء" أن الاستعراضات الفنية الموجودة بالعرض والأغنيات التي سجلها فريق العمل والرقصات والتابلوهات الفنية، تجعل من العرض أوبرا شعبية موسيقية رائعة، وتمنت أن يراه أكبر عدد من جمهور المسرح، لأن فريق العمل قد بذل مجهودًا كبيرًا لكى يخرج العمل على هذا المستوى الراقي جدًا.

يذكر أن مسرحية "فنان الشعب" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وتعرض على مسرح البالون بالعجوزة.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنانون "رشا سامى، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى"، ومجموعة من الفنانين.