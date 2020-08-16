عاجل.. حالة وفاة جديدة في ضحايا انهيار عقار المنوفية

ارتفعت حصيلة الوفيات في حادث انهيار عقار قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، إلي حالتي وفاة، وهما "نورا.إ.ز" و"زياد.ش.ا" حيث تم انتشال الجثامين بمعرفة قوات الحماية المدنية وأهالي القرية من أسفل العقار المنهار.

وانتقل إلى مكان الواقعة، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق مدير الأمن، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، وهناء عقيلة رئيس مدينة شبين الكوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في مستودع أنابيب أسفل عقار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.