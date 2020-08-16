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عاجل.. مصرع سيدة في حادث انهيار عقار شنوان بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:34 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
استخراج المصابين والوفيات

استخراج المصابين والوفيات

لقت سيدة تدعى "ن.إ.ز" 52 عاما، مصرعها في حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق في قرية شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، بعد محاولات من قوات الحماية المدنية والأهالي لاستخراج المصابين والوفيات.

وأكد الدكتور أحمد سمير مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة ولا توجد إصابات خطيرة.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم.

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