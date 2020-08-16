اليوم.. البابا تواضروس يهنئ بعيد العذراء ويتحدث عن استعداد السنة القبطية

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي).

ويهنئ البابا خلال كلمته أبناء الكنيسة بعيد السيدة العذراء، والذي يحل يوم السبت المقبل، كما يتحدث عن الاستعداد الروحي للسنة القبطية الجديدة والتي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

كان البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القناة ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة.