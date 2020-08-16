البابا يلقي عظة الأحد على قنوات "المتحدة" اليوم

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في العاشرة والنصف، من صباح اليوم الأحد، عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي عظة البابا بالتزامن مع صوم العذراء الذي بدأ يوم 7 أغسطس الجاري ويستمر حتى 22 أغسطس.

وتلك ثالث عظة للبابا يلقيها على "قنوات المتحدة"، إذ إلقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، فيما القى ثاني عظاته يوم 7 يونيو بالتزامن مع عيد العنصرة.