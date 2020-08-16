ضبط 34 قطعة سلاح بدون ترخيص في حملة أمنية بأسيوط

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق وفرع الأمن العام من ضبط 22 شخصا بحوزتهم 34 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات، وذلك من خلال حملة أمنية شنتها القوات تحت إشراف مدير الأمن اللواء أسعد الذكير واستهدفت دوائر مراكز شرطة (ديروط، القوصية، منفلوط، أسيوط، أبوتيج، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، الفتح، وكذا قسم أبوتيج).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 22 متهما بحوزتهم 34 قطعة سلاح ناري عبارة عن 10 بنادق آلية – 8 بنادق خرطوش – 16 فرد محلي الصنع – 32 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.