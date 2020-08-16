قرصنة آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية في كندا

نجح قراصنة مؤخرا في اختراق آلاف الحسابات الإلكترونية لخدمات حكومية كندية عبر شبكة الإنترنت، وقالت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم، إن الهجمات استهدفت خدمة "جي سي كي" التي تستخدمها حوالي 30 وزارة فدرالية، وحسابات لوكالة الإيرادات الكندية.

وأضافت الأمانة العامة، أن كلمات المرور وأسماء مستخدمي 9041 حسابا على خدمة "جي سي كي" تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، واستخدمت لمحاولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، مؤكدا أن كل الحسابات التي تضررت من الهجوم تم إلغاؤها.

وأوضح مجلس الخزانة الكندية، أن القراصنة استهدفوا حوالي 5500 حساب لوكالة الإيرادات الكندية، مشيرة إلى أنه تم تعليق الدخول إلى هذه الحسابات لحماية بيانات دافعي الضرائب.

وأكد المجلس، أن الحكومة والشرطة الفدرالية فتحتا تحقيقا لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للخصوصية وما إذا كان قد تم الحصول على معلومات من هذه الحسابات.