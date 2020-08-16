انتهاء تنفيذ محطة محولات الكهرباء لتغذية التوسعات الشرقية بـ15 مايو

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه جارٍ الانتهاء من مراحل تنفيذ محطة محولات جديدة بمدينة 15 مايو جهد (220/ 66/ 11) ك. ف. أ بقدرة مرحلية 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع بإضافة محول جهد 66/ 11 بقدرة 40 ميجا فولت أمبير لتغذية مناطق التوسعات الشرقية للمدينة.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن محطة محولات مايو الجديدة تغذي مناطق التوسعات الشرقية بالمدينة وتشمل مناطق الإسكان الاجتماعي المختلفة( 90 فداناً – 120 فداناً - 50 فداناً - 290 فداناً) و مناطق بيت الوطن، ومنطقة 100 فدان، وما يستجد من أعمال بالمناطق المذكورة.

وأضاف أنَّه تمّ الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحطة، وجارٍ حاليا الانتهاء من أعمال الاختبارات ومن المتوقع دخول المحطة الخدمة في نهاية أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها جهاز المدينة لخدمة سكانها وخاصة سكان مناطق الإسكان الاجتماعي.