إحباط محاولة سطو مسلح على سيارة أموال بريد في بنها.. وإصابة شخصين

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة محاولة مجهولون السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد المصري بمنطقة "مساكن الرملة" في بنها خلال توجهها في الصباح الباكر لمكاتب البريد لتوصيل الأموال إليها لإنجاز أعمالها.

الجناة يفشلون في سرقة سيارة البريد ويطلقون النار على السائق وأحد مرافقيه

وحاول الجناة سرقة السائق وأفراد الحراسة، إلا أنَّ الأول نجح في الفرار من الجناة فأطلق أحدهم الرصاص عليه، ما تسبب في إصابته بإصابات طفيفة إلى جانب إصابة شخص آخر من مرافقيه دون أن ينجح الجناة في تنفيذ مخططهم الإجرامي.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، مع التحفظ على السيارة والأموال، وعرض السيارة على المعمل الجنائي لبيان أنواع الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، كما كلفت رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، وتمّ سؤال السائق ومرافقيه بشأن الحادث.

مصدر: السائق ومرافقه حالتهما جيدة.. ويخضان للتحقيق حاليا لكشف ملابسات الواقعة

فيما بدأت أجهزة الأمن عمليات تمشيط واسعة لمنطقة الحادث و"أرض الموز" المجاورة لها والتي يرجح أن يكون الجناة قد فروا إليها خشية الملاحقات الأمنية، فيما يجري حاليًا التحفظ على كاميرات المراقبة بالمحال الموجودة بالمنطقة لفحصها لاستيضاح تفاصيل الحادث وتحديد منفذيه لسرعة الوصول إليهم.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بوقوع محاولة سطو مسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد للمصري بمنطقة "مساكن الرملة" ببنها مع إطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

وجرى تشكل فريق بحث، أشرف عليه اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وقاده العقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، وتبين أنَّ مجهولين هاجموا سيارة البريد بمنطقة "مساكن الرملة" وأن أحدهم كان يستقل دراجة نارية "موتوسيكل"، واقترب من السيارة وحاول تهديد السائق ومرافقيه من الحراسة وأحد الموظفين لسرقة السيارة والأموال التي بها، وكانت في طريقها لمكاتب البريد.

التحريات: الجناة تتبعوا خط سير سيارة أموال البريد وأعدوا كمينا في موعد انتقالها

وحسب البحث، تبين أن السائق استطاع الهروب منه وخلال هذا ذلك أطلق عدة أعيرة نارية تسببت في إصابات طفيفة للسائق واحد المرافقين دون أن ينجح الجناة في مهاجمة السيارة وسرقة الاموال حيث يرجح أن المتهمين ربما يكونوا قد تتبعوا خط سير السيارة، وعلموا بأنها تحمل الأموال في هذا الموعد، وأعدّوا كمينا في سبيل ذلك، إلا أنَّ السائق نجح في الفرار منهم.

فيما أكّد مصدر بهيئة بريد القليوبية، رفض ذكر اسمه، أنَّ السائق ومرافقه بصحة جيدة، وأنَّ الإصابات التي أصيبا بها طفيفة للغاية وحاليًا يخضعان للتحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

مصدر: العمل يسير بشكل طبيعي بمكاتب بريد القليوبية دون تعطل

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ الجناة لم ينجحوا في سرقة أموال البريد وفروا هاربين، مبينًا أنَّ الحادث وقع في الصباح الباكر خلال ذهاب السيارة لتوزيع الأموال على مكاتب البريد لبدء العمل وصرف مستحقات العملاء على مدار اليوم.

وأوضح المصدر، أنَّ العمل يسير بشكل طبيعي بمكاتب البريد دون تعطل، لافتًا إلى أنَّ الأموال متوفره في عدد كبير من المكاتب لقضاء مصالح العملاء.