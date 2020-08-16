جابر القرموطي يساند المرأة ضد التحرش بأغنية "بكرة هنعيش"

طرح الإعلامي جابر القرموطي، أغنية جديدة، تحمل اسم "بكرة هنعيش"، يُساند من خلالها السيدات اللاتي يتعرضن للتحرش، حيث أهداها إلى شقيقه الراحل مصطفى القرموطي، الذي كان له دورًا بارزًا في تعليمه العزف على آلة العود وارتباطه بالموسيقى.

أغنية "بكرة هنعيش"، غناء وألحان وإنتاج جابر القرموطي، وكلمات مايكل سمير، وتوزيع رامي مصطفى، وبيانو آية شريف، كما شاركه مجموعة من الأطفال، وهم كنزي محمود، وجنة عمرو، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ولغة إشارة مارلي مدحت.

وكان جابر القرموطي، قد احترف الغناء في شهر نوفمبر الماضي، حيث طرح أولى أعماله الغنائية، بعنوان "مدرستي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما اتجه إلى الغناء وممارسة العزف على العود، في الأسابيع الأخيرة.

أغنية "مدرستي" مستوحاة من الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو"، إذ تم إعادة توزيعها واختيار موضوع يناسب المزاج العام، حيث يناقش من خلالها إحدى القضايا المُتعلقة بالمنظومة التعليمية.

ومن كلمات الأغنية: "هنصحى بدري.. إصحى المدارس.. منبهات منبهات منبهات.. قوم يلا بسرعة.. قوم يلا إجري.. عشان نلاقي مواصلات".

"مدرستي" من كلمات مايكل سمير، وتوزيع إبراهيم أحمد، وغناء جابر القرموطي، وحبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ودانا كمال، وتمثيل دور الأم بثينة يوسف.