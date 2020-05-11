جابر القرموطي وحلمي بكر ضيفا شرف الحلقة 18 من مسلسل عمر ودياب

تبدأ أحداث الحلقة 18 من مسلسل عمر ودياب، بالثنائي وهما يستقبلان العديد من الشكاوى سواء من ملاك الأغنية الحقيقيين أو من نقابة المهن الموسيقية، بعدما قدما أغان راب شعبي، على تيك توك.

ويستقبلان اتصالا من إعداد برنامج الإعلامي جابر القرموطي، ويظهران في البرنامج مع الملحن حلمي بكر، الذي ظهر في الحلقة بشخصيته كضيف شرف، وينقل المسلسل مشهد المواجهة بين مغنيي الراب الشعبي والملحن الذي له باع طويل في الموسيقى والتلحين، وتحدث العديد من المشادات، وتنهتي باعتذار الثنائي ثم شجارهما مع جابر القرموطي.

وتنتهي الحلقة بخال علي ربيع، الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود، وهو يذكره بقسط التاكسي، واليومين المتبقيين في الشهر، فيذهبان إلى المعرض ويأخذان مفاتيح صاحبه دون أن يلتفت ويذهبان.

مسلسل عمر ودياب، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة " ON E" في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الـ11 والنصف صباحا.

وعلى شاشة قناة "الحياة" يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.