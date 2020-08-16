مدبولي: إنفاق 424 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات على مشروعات النقل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه جرى إنفاق أكثر 424 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات على مشروعات النقل، موضحًا أنَّ الطرق وحدها تتجاوز أكثر من نصف هذا الرقم.

وأضاف "مدبولي"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "استثمرنا بشكل كبير جدًا في الطرق والكباري على مدار 6 سنوات، وهناك مشروعات قيد التنفيذ وأخرى سيبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة".

وتابع "مدبولي": "ننفذ حاليًا 7 آلاف كيلو من الطرق السريعة والجديدة بالكامل، وجرى تنفيذ 4500 كم طرق، إضافة إلى 5 آلاف كم جرى فيها ازدواج ورفع كفاءة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT"" والأتوبيس الترددي.