صحيفة سعودية: المجتمع الدولي عليه اتخاذ موقف حازم لردع تهديدات إيران

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم؛ لردع تهديدات نظام طهران والتي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وكتبت الصحيفة السعودية، في افتتاحيتها، اليوم، التي جاءت بعنوان:"الإدراك الدولي لخطورة إيران"، أن الخطر الـذي تشكله ميليشيات حزب الله الإرهابية في لبنان والحوثيين في الـيمن وبقية العصابات الإرهابية التابعة لإيران في المنطقة، بات له في الآونة الأخيرة بالغ الأثر في الأوضاع الإنسانية خاصة مع الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" في تلك البلدان العربية والتي لم تردع النظام في طهران عن المضي في تسليح هذه الميليشيات لتمكنها من بث المزيد من الدمار وارتكاب الجرائم والتجاوزات.

وأوضحت "اليوم"، أن هذا الإجرام الإرهابي الإيراني بات من الضرورة على دول العالم أن تستدرك آثاره ليس فقط على أمن واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط بل العالم، وأقرب مثال ما تتسبب فيه الحوثيين من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن وكذلك سلوكهم اللامسوؤل إزاء حالة ناقلة النفط صافر الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن، التي قد تتسبب في حدوث تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن تسرب النفط المحتمل إلى البحر الأحمر سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة، كما قد يتسبب في إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في اليمن ومنع ملايين الأشخاص من الوصول إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.