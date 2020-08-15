مجلس الأمن يرفض تمديد حظر الأسلحة على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفض مجلس الأمن الدولي، محاولة أمريكية لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وقال بومبيو، في بيان للتعليق على الأمر، إن مجلس الأمن رفض "قرارًا معقولًا"، بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

واعتبر بومبيو، أن مجلس الأمن يمهد الطريق لشراء وبيع الأسلحة التقليدية، أمام الدولة "الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب" حد وصفه.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن قرار مجلس الأمن "خطأ لا يغتفر"، مشيرًا إلى أن أمريكا، ستواصل مجهوداتها لضمان عدم تمتع النظام الإيراني بحرية شراء وبيع الأسلحة، التي تهدد أوروبا والشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، أن واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة.