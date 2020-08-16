رئيس الوزراء: المطارات الجديدة تتجاوز استثماراتها 50 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ هناك مشروع كبير لتطوير كل المطارات المصرية وإضافة عدد من المطارات الجديدة تتجاوز استثماراتها 50 مليار جنيه.

وأضاف "مدبولي"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "نعمل على تحديث منظومة الطيران المدني بمصر، وأنشأنا 4 مطارات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة وسفنكس والبردويل وبرنيس".

مدبولي: إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الغردقة بتكلفة 2.1 مليار جنيه

وتابع: "نعيد تأهيل ونطور مباني الركاب في مطار القاهرة، ونعمل على إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الغردقة بتكلفة 2.1 مليار جنيه، ونطور الممرات الجوية في مطار القاهرة ونعمل على إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT"" والأتوبيس الترددي.