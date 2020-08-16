استئناف حركة قطارات الصعيد بقنا بعد توقفها نصف ساعة بسبب حادث

استأنفت حركة قطارات الصعيد المتجهة من الأقصر إلى الإسكندرية بعد توقف دام لأكثر من نصف ساعة نتيجة اصطدام تروسيكل بقطار 157، وتم رفع آثار الحادث من شريط السكة الحديد وإصلاح أي أعطال لاستئناف حركة القطارات وعودتها إلى طبيعتها.

كان مرفق إسعاف قنا أعلن عن إصابة أمين شرطة بعد أن قفز من القطار عقب وقوع حادث تصادم قطار "بتروسيكل" متجه من الأقصر إلى الإسكندرية، اليوم الأحد، ما تسبب في تأخر حركة القطارات، دون حدوث أي خسائر بشرية، وتعطل حركة القطارات لمدة نصف ساعة بمركز دشنا.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم في القطار رقم 157 مميز، القادم من الأقصر متجهًا إلى الإسكندرية، بالقرب من قرية العقبة بمركز دشنا ما تسبب في حدوث عطل بالجرار، وإصابة جاد.ش.ر 40 عاماً.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لإصلاح العطل الذي تسبب في إيقاف حركة القطارات لمدة نصف ساعة.